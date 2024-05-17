Носитель гиперзвуковых ракет «Адмирал Горшков» вышел в дальний поход

Ракетный фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» вышел в дальний поход. Североморцы будут выполнять широкий круг задач в дальней морской зоне, включая демонстрацию флага. В ходе учений в Баренцевом море экипаж подтвердил высочайший уровень подготовки.

«Адмирал флота Советского Союза Горшков» - новейший ударный боевой корабль, созданный с применением технологий малозаметности. На его борту крылатые ракеты различных классов - «Калибры», «Ониксы» и гиперзвуковые «Цирконы». Мощное вооружение и отличная мореходность позволяют фрегатам проекта 22350 выполнять самые сложные задачи в любой точке мирового океана.

Корабли Северного флота во главе с ракетным фрегатом направляются в Атлантический океан через назначенные районы Баренцева моря, сообщило Минобороны России. В отряд вошли средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». Несколько месяцев корабли и суда будут обеспечивать военно-морское присутствие в разных районах Мирового океана.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.