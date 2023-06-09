На Дальнем Востоке заложили корвет, способный нести гиперзвуковые ракеты «Циркон»
Носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Калибр» - корвет «Ретивый» заложили на судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре.
Когда он сойдет со стапелей, отправится служить на Тихоокеанский флот. Установить закладную табличку с именем корабля и датой начала строительства на предприятие приехал командующий флотом Виктор Лиина.
Корветы этого проекта предназначены для выполнения задач в ближней морской зоне, но их потенциал гораздо шире.
Сейчас четыре таких корабля в составе отряда Тихоокеанского флота задействованы в дальнем морском походе, в рамках которого корветы «Громкий» и «Совершенный» представляли Россию на международных учениях у берегов Индонезии. В этих маневрах приняли участие военные корабли флотов 36 стран, в том числе США и Великобритании.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.