На Дальнем Востоке заложили корвет, способный нести гиперзвуковые ракеты «Циркон»

Когда корвет «Ретивый» будет построен и сдан ВМФ России, он пополнит списки Тихоокеанского флота.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Калибр» - корвет «Ретивый» заложили на судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре.

Когда он сойдет со стапелей, отправится служить на Тихоокеанский флот. Установить закладную табличку с именем корабля и датой начала строительства на предприятие приехал командующий флотом Виктор Лиина.

Корветы этого проекта предназначены для выполнения задач в ближней морской зоне, но их потенциал гораздо шире.

Сейчас четыре таких корабля в составе отряда Тихоокеанского флота задействованы в дальнем морском походе, в рамках которого корветы «Громкий» и «Совершенный» представляли Россию на международных учениях у берегов Индонезии. В этих маневрах приняли участие военные корабли флотов 36 стран, в том числе США и Великобритании.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.