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Сенатор Джабаров заявил, что у Запада нет шансов вернуться в Иран

По словам эксперта, иранский народ - в частности духовенство - намерен придерживаться курса, намеченного Эбрахимом Раиси.
Алексей Курильченко 2024-05-22 09:48:15
© Фото: IMAGO, Mohsen_Rezaei, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Сторонники Запада в Иране не смогут изменить политическую ситуацию в стране после гибели президента Эбрахима Раиси. Им будет противостоять духовенство во главе с аятоллой, который является главное политической фигурой Ирана. Об этом в интервью программе «Между тем» заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Владимир Джабаров.

«Иран не та страна, которую раздирают серьезные политические противоречия. Более того, Иран наиболее стабильная страна в регионе. Ведь власть в стране устроена так, что президент является лишь второй по значимости политической фигурой. Главную роль играет духовный лидер - в данном случае аятолла Хаменеи. Поэтому для так называемых реформаторов мало что изменится. Реформаторы это те, кто с большим уважением смотрит на американцев. А власть очень внимательно наблюдает за ними и не дает им шансов столкнуть страну с выбранного пути», - заявил Джабаров.

По словам сенатора, иранцы помнят, что сближение с США привело к политическому краху. Поэтому народ, власть и духовенство будут придерживаться намеченного курса. Ситуация прояснится после проведения внеочередных выборов президента Ирана, подчеркнул Джабаров.

Ранее востоковед Турал Керимов заявил, что Вашингтон попытается воспользоваться гибелью Раиси для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Иране. По мнению экспертов, летом в стране могут вспыхнуть протесты, организованные Белым домом.

Полное интервью с сенатором Владимиром Джабаровым смотрите в новом выпуске программы «Между тем» на сайте телеканала «Звезда».

#сша #между тем #Иран #Владимир Джабаров #наш эксклюзив #Эбрахим Раиси
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