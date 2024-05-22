Премьер Польши Туск заявил о проверке причастности России к пожару в ТЦ

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в Варшаве проводятся проверки версии о якобы возможной связи России с пожаром в торговом в центре. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на пресс-конференцию с Туском.

По словам Туска, Варшава проверяет версию причастности российских спецслужб к «нашумевшему пожару». Никаких доказательств этой связи премьер не привел.

Двенадцатого мая в торговом центре в Варшаве на улице Мрывильской разгорелся пожар, который полностью спалил комплекс. Площадь возгорания составила 250х250 метров. Для ликвидации пожара потребовалось 150 спасателей.