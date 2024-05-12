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Вспыхнувший пожар практически полностью уничтожил ТЦ в Варшаве

Площадь возгорания составила 250х250 метров.
Глеб Владовский 2024-05-12 10:32:15
© Фото: Michal Fludra, ZUMAPRESS, Globallookpress

Сильный пожар полностью уничтожил торговый центр в северной части Варшавы. Об этом сообщает польское издание Gazeta.pl.

Сообщается, что возгорание произошло ночью. Однако точная причина происшествия не установлена. Отмечается, что распространению огня способствовал факт того, что не сработала вовремя система пожаротушения. В результате площадь возгорания составила 250х250 метров.

В ликвидации происшествия задействованы 150 спасателей. Отмечается, что пожар удалось локализовать.

Информации о пострадавших нет. 

#пожар #Варшава #ТЦ
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