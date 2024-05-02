К тушению мощного пожара на востоке Москвы привлекли авиацию

Пожарный самолет привлечен к тушению огня в административном здании на востоке Москвы на улице Буракова. Он был замечен в задымленном небе над трехэтажкой.

«К тушению пожара на востоке столицы привлечена авиация Московского авиационного центра», - сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Также пожар тушат и с земли - силами 120 человек личного состава и 35 единиц техники.

Площадь пожара уже составляет более 2500 квадратных метров, кровля частично обрушилась на 1 000 квадратных метрах. Информации о причинах пожара, пострадавших и других обстоятельствах не поступала.