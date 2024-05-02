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К тушению мощного пожара на востоке Москвы привлекли авиацию

На месте работают более 100 сотрудников МЧС, есть риск переброса огня на соседние здания.
Ирина Егорова 2024-05-02 22:49:09
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Пожарный самолет привлечен к тушению огня в административном здании на востоке Москвы на улице Буракова. Он был замечен в задымленном небе над трехэтажкой.

«К тушению пожара на востоке столицы привлечена авиация Московского авиационного центра», - сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства. 

Также пожар тушат и с земли - силами 120 человек личного состава и 35 единиц техники.

Площадь пожара уже составляет  более 2500 квадратных метров, кровля частично обрушилась на 1 000 квадратных метрах. Информации о причинах пожара, пострадавших и других обстоятельствах не поступала.

#Москва #пожар #вертолет #МЧС РФ #восток #пожарная авиация
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