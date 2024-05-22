Бардаш заявил, что рассказывал украинцам правду о ситуации в стране

Музыкальный продюсер Юрий Бардаш заявил, что максимально раскрывал украинцам глаза на происходящее в стране.

«Думаю, что каждый на моем месте делал бы то же самое: максимально рассказывал правду людям, украинцам, раскрывал глаза на то, что происходит», - сказал он RT.

Бардаш поделился, что «пребывает в тихом шоке», наблюдая за тем, как российское руководство ведет себя с людьми. Обратная ситуация сложилась на Украине, отметил он.

«Я видел Зеленского, как беспощадно воруют у народа, как страну превращают в ничто, в пыль, в разруху», - рассказал музыкальный продюсер.

Он заявил, что «почувствовал, что ему надо стать тем самым рупором, который будет общаться с людьми».

«Считаю, что в этом долг любого человека, оказавшегося в такой ситуации и понявшего, что происходит. Этим я и занимаюсь два года», - отметил он.

Ранее Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения музыкальному продюсеру Юрию Бардашу. СБУ обвиняет его по четырем статьям Уголовного кодекса. До этого продюсер получил российский паспорт в январе 2024 года.

Юрий Бардаш - продюсер, хореограф и музыкант, который получил известность после проектов групп Quest Pistols, «Грибы», «Нервы». Родился в Алчевске, которая является территорией ЛНР, жил в Киеве и не раз выступал против режима Зеленского.