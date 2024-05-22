СБУ заочно предъявила обвинения продюсеру Юрию Бардашу

Украина заочно предъявила обвинения основателю групп Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» Юрию Бардашу по четырем статьям Уголовного кодекса. СБУ обвиняет продюсера в публичных призывах к изменению конституционного строя страны, распространении материалов с призывами к изменению границ Украины, пропаганде войны и оправдании действий РФ.

«Я продолжу свое путешествие по России и новым регионам в поисках талантов. Скоро запустим проект "Звук моего региона-2". Тогда СБУ вообще в шок придет от того, сколько здесь живет крутых, талантливых уже бывших украинцев», - сообщает РБК со ссылкой на слова Бардаша.

Продюсер получил российский паспорт в январе 2024 года. Он уточнил, что после приобретения российского гражданства почувствовал гордость. Юрий Бардаш заявил, что Украины как государства не существует, поэтому он не нуждается в украинском паспорте.