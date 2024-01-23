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Получивший паспорт России музыкант Бардаш заявил, что Украины не существует

После получения российского паспорта он чувствует гордость и легкую радость.
Ирина Егорова 2024-01-23 13:41:01
© Фото: yourabardash, Telegram © Видео: ТРК «Звезда»

Музыкант Юрий Бардаш сегодня получил российский паспорт и опубликовал с ним фотографию в своем Telegram-канале, дополнив сообщение строчками из стихотворения Маяковского. В разговоре со «Звездой» он заявил, что не боится лишиться украинского гражданства в случае, если Верховная рада примет закон о множественном гражданстве.

«Чтобы забрать украинское гражданство, нужно, чтобы была такая страна. Я не считаю, что Украина как государство существует. А паспорт украинский мне абсолютно не нужен. Есть только легкая радость, что я теперь считаюсь гражданином Российской Федерации. Даже какая-то гордость присутствует», - прокомментировал Бардаш.

Он отметил, что в стране «нет государственности, там какое-то ворье, шайка бандитов, там нет никаких военных». Он резко осудил атаки ВСУ по мирным жителям, имея в виду обстрел Белгорода и Донецка. Также он оценил инициативу Зеленского о намерении лишать украинского гражданства тех, кто имеет российское.

Юрий Бардаш - музыкант, продюсер, хореограф, ставший известным после проектов групп Quest Pistols, «Грибы», «Нервы». Продюсер родился в Алчевске (территория ЛНР), жил в Киеве и неоднократно критиковал режим Зеленского.

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