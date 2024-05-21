Уровень воды в Ишиме под Тюменью упал ниже критический отметки

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области снизился во всех населенных пунктах. Об этом следует из гидрологических данных информационного центра регионального правительства.

В городе Ишим вода за сутки понизилась на семь сантиметров, ее уровень составил 847 сантиметров при критической отметке в 850.

В селах Ильинка и Абатское уровень воды упал на два сантиметра. При этом в Абатском он выше критической отметки на 121 сантиметр и составляет 1 081, а в Ильинке ниже на 24 сантиметра и составляет 776.

Ранее глава МЧС Александр Куренков и руководитель Минстроя России Ирек Файзуллин посетили Тюменскую область для контроля работы по сдерживанию паводка.