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Уровень воды в Ишиме под Тюменью упал ниже критический отметки

В городе Ишим одноименная река перестала превышать уровень критической отметки.
Мария Зайцева 2024-05-21 07:29:21
© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области снизился во всех населенных пунктах. Об этом следует из гидрологических данных информационного центра регионального правительства.

В городе Ишим вода за сутки понизилась на семь сантиметров, ее уровень составил 847 сантиметров при критической отметке в 850.

В селах Ильинка и Абатское уровень воды упал на два сантиметра. При этом в Абатском он выше критической отметки на 121 сантиметр и составляет 1 081, а в Ильинке ниже на 24 сантиметра и составляет 776.

Ранее глава МЧС Александр Куренков и руководитель Минстроя России Ирек Файзуллин посетили Тюменскую область для контроля работы по сдерживанию паводка.

#в стране и мире #Паводки #критическая отметка #уровень воды #ишим
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