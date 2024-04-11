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Путин призвал не тянуть с восстановлением жилья после паводков

Глава государства призвал губернаторов подтопленных регионов заранее подготовиться к восстановлению жилья и инфраструктуры.
Игнат Далакян 2024-04-11 17:30:26
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Необходимо заранее подготовиться к восстановлению жилья и инфраструктуры в подтопленных регионах. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании по ситуации с паводками.

«Уже сейчас нужно думать о восстановлении жилья. Поэтому не тяните, пожалуйста, заранее к этому подготовьтесь, заранее», - заявил Путин на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков.

Сразу несколько российских регионов охватили сильнейшие за несколько десятков лет паводки. Так, подтоплены оказались населенные пункты в Курганской, Тюменской и, в особенности, Оренбургской области Российской Федерации.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства внимательно следит за ситуацией с паводками. По словам представителя Кремля, пока нет планов поездки Владимира Путина в Оренбургскую область, однако, не исключается, что планы прояснятся через несколько дней.

#Россия #в стране и мире #Владимир Путин #Совещание #Паводки #восстановление жилья
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