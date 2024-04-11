Путин призвал не тянуть с восстановлением жилья после паводков

Необходимо заранее подготовиться к восстановлению жилья и инфраструктуры в подтопленных регионах. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании по ситуации с паводками.

«Уже сейчас нужно думать о восстановлении жилья. Поэтому не тяните, пожалуйста, заранее к этому подготовьтесь, заранее», - заявил Путин на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков.

Сразу несколько российских регионов охватили сильнейшие за несколько десятков лет паводки. Так, подтоплены оказались населенные пункты в Курганской, Тюменской и, в особенности, Оренбургской области Российской Федерации.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства внимательно следит за ситуацией с паводками. По словам представителя Кремля, пока нет планов поездки Владимира Путина в Оренбургскую область, однако, не исключается, что планы прояснятся через несколько дней.