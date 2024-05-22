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Нетаньяху намекнул на военный контроль Газы в случае победы над ХАМАС

Премьер Израиля Нетаньяху озвучил планы властей по демилитаризации сектора Газа, включая установление гражданской администрации посредством представителей из числа палестинцев.
Марина Крижановская 2024-05-22 01:47:41
© Фото: Ilia Yefimovich dpa Globallookpress

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассказал о планах в отношении сектора Газа после победы нал радикальным палестинским движением ХАМАС.

Согласно его заявлению, после этого достижения необходимо демилитаризовать Газу и не допустить возрождение терроризма, и на это лучше всего способна израильская армия. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу CNN, слова которого приводит RT.

«Когда ХАМАС будет побежден, нам нужно будет обеспечить устойчивую демилитаризацию Газы. Я считаю, что единственная сила, которая способна предотвратить возрождение терроризма на обозримую перспективу - это Израиль», - заявил Нетаньяху.

Касательно управления самим двухмиллионным сектором Газа, продолжил премьер Израиля, планируется, что оно будет осуществляться самими местными жителями, которые не имеют отношения к ХАМАС.

Кроме того, в планы Нетаньяху входит восстановление сектора Газа, назвав это «ответственной реконструкцией» за счет международного сообщества, куда войдут и умеренные арабские государства. Все вышесказанное премьер-министр Израиля назвал реалистичным планом.

Планы на послевоенное управление палестинским анклавом по завершении военной операции Израилем озвучивались еще в ноябре 2023 года. Так, 18 ноября Нетаньяху сообщал, что ЦАХАЛ сохранит за собой свободу действий в Газе после войны, что позволит обеспечить демилитаризацию палестинского анклава.

Президент США Джо Байден на следующий после этого день сказал, что ближневосточный конфликт нужно завершить созданием отдельного государства Палестина, а сектор Газа и Западный берег должны оказаться под управлением обновленного палестинского правительства.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #Биньямин Нетаньяху #ХАМАС #палестино-израильский конфликт #военное присутствие #Демилитаризация
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