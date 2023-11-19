Байден объяснил, кто должен управлять Газой и Западным берегом

По его словам, разрешение конфликта на Ближнем Востоке лежит в претворении в жизнь концепции «два государства для двух народов» - израильского и палестинского.

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Конфликт на Ближнем Востоке должен быть завершен созданием отдельного палестинского государства, при этом сектор Газа и Западный берег должны оказаться под управлением обновленного палестинского правительства, заявил Джо Байден в своей статье для The Washington Post.

«Достижение этого потребует обязательств Израиля и Палестины, а также США и союзников. Работа должна начаться сейчас», - цитирует Life слова президента.

Байден добавил, что сектор Газа и Западный берег должны воссоединиться под одним правительством - обновленной палестинской администрации, отметив, что он «убит горем» из-за кадров из сектора Газа, где гибнет мирное население, в том числе дети.

Также поствоенное устройство Газы, по мнению президента США, не должно включать насильственного перемещения жителей палестинского анклава, его оккупации или блокады. При этом он призвал выделить средства на восстановление сектора Газа после войны.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указал на то, что израильская армия сможет сохранить за собой свободу действий в секторе Газа по завершении войны в регионе.

В рамках этой же статьи Джо Байден пояснил, с какой целью США оказывает поддержку Украине, указав на то, что военная помощь киевскому режиму позволяет Вашингтону не допустить вовлечения американских военных в конфликт. Он добавил, что это также представляет собой «инвестицию» в безопасность самих Соединенных Штатов.