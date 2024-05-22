Песков назвал хамством слова Блинкена о выгоде иранцев от смерти Раиси

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал хамством слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что иранцы выиграли от смерти главы государства Эбрахима Раиси.

«Трудно поверить, что дипломат, тем более высокопоставленный представитель такой страны, как Соединенные Штаты Америки, мог бы сделать такое, дипломатично говоря, неловкое заявление. А говоря по сути, хамское заявление в отношении целого народа», - сказал спикер Кремля.

Ранее сообщалось, что Блинкен заявил, что после смерти Раиси иранскому народу стало якобы лучше. Он также добавил, что в США не оплакивают его смерть.

Напомним, что 19 мая вертолет, в котором летел иранский лидер, потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан. А уже 20 мая информация о его гибели подтвердилась.