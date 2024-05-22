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Володин прибыл в Тегеран на церемонию прощания с Раиси

По поручению Владимира Путина спикер ГД представляет Россию на траурной церемонии.
Мария Зайцева 2024-05-22 12:34:20
© Фото: Iranian Presidency, Keystone Press Agency, Globallookpress

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин прибыл в Тегеран на траурную церемонию прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

22 мая на встрече с Владимиром Путиным спикер сообщил, что улетает в Тегеран и на церемонии будет представлять Российскую Федерацию. Президент России попросил Володина передать руководству Ирана искренние соболезнования в связи с трагедией.

Во время встречи также Путин назвал Раиси надежным партнером России, с которым было приятно работать. Он заявил, что намерен делать все, чтобы российско-иранские отношения продолжались в ключе выполнения договоренностей и уверенности в партнере. Глава государства также сообщил, что Россия готова помочь Ирану в выявлении истинной причины катастрофы.

20 мая стало известно о трагической гибели Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета в Восточном Азербайджане.

#в стране и мире #Тегеран #Иран #Вячеслав Володин #церемония прощания #спикер Госдумы #Эбрахим Раиси
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