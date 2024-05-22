Володин прибыл в Тегеран на церемонию прощания с Раиси

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин прибыл в Тегеран на траурную церемонию прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

22 мая на встрече с Владимиром Путиным спикер сообщил, что улетает в Тегеран и на церемонии будет представлять Российскую Федерацию. Президент России попросил Володина передать руководству Ирана искренние соболезнования в связи с трагедией.

Во время встречи также Путин назвал Раиси надежным партнером России, с которым было приятно работать. Он заявил, что намерен делать все, чтобы российско-иранские отношения продолжались в ключе выполнения договоренностей и уверенности в партнере. Глава государства также сообщил, что Россия готова помочь Ирану в выявлении истинной причины катастрофы.

20 мая стало известно о трагической гибели Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета в Восточном Азербайджане.