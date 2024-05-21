Путин заявил, что Раиси был надежным партнером России

Договоренности о сотрудничестве двух стран будут выполняться так, как это было установлено при главе республики Эбрахиме Раиси, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со спикером госдумы Вячеславом Володиным. Путин уточнил, что Эбрахим Раиси был надежным партнером России и с ним было приятно работать.

«Это был человек слова, и с ним было приятно работать, имею ввиду, что если мы о чем-то договаривались, всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут исполняться. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы российско-иранские отношения продолжались именно в таком ключе», - сообщил Путин.

Спикер госдумы Вячеслав Володин представит Россию на церемонии похорон Раиси. Президент Ирана трагически погиб во время крушения вертолета на территории Восточного Азербайджана 19 мая. Похороны Раиси пройдут 23 мая в его родном городе Мешхеде.