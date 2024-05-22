Эксперт Семибратов рассказал, чем чревато признание Палестины странами ЕС

Страны, которые признают Палестину как независимое государство, фактически становятся противниками Израиля в определенной степени. Об этом рассказал «Звезде» директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

«Для Израиля непризнание Палестины является частью их идеологии, вокруг которой строится государство», - подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что в этом случае на мировой карте появится новое арабское государство с устойчивыми границами.

Смибратов также напомнил про резолюцию СБ ООН 1947 года, согласно которой образовалось государство Израиль.При этом в документе есть пункт про образования Палестины. А Израиль, в свою очередь, стремился, чтобы палестинские органы власти не получали своего развития.

При этом он отметил, что нынешний конфликт является удачным моментом для становления государственности.

«Это позволит решать конфликтные вопросы на уровне международных институтов, не разжигая конфликты», - пояснил он.

Напомним, что Норвегия, Испания и Ирландия заявили о признании Палестиной как независимого государства. В свою очередь израильский МИД поручил отозвать своих послов для консультаций.