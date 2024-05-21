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Советник Гешлаги: новый президент Ирана сохранит хорошие отношения с РФ

По словам представителя парламента, власти Ирана проделали большую работу по налаживания тесного взаимодействия с РФ.
Алексей Курильченко 2024-05-21 08:36:41
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Новый лидер Ирана, которого жители страны выберут в июне после гибели Эбрахима Раиси, продолжит курс своего предшественника на тесное взаимодействие с Россией. Правительство Раиси проделало большую работу, чтобы наладить сотрудничество с РФ. Об этом «Звезде» заявил советник по международным делам первого вице-спикера парламента Ирана Мостафа Телебпур Гешлаги.

«С уверенностью могу сказать, что правительство господина Раиси хотело сохранить хорошие отношения с Россией. Я уверен, что новый президент тоже будет продолжать придерживаться этого направления. Между Россией и Ираном сейчас очень хорошие отношения. Новое правительство будет поддерживать это во всех отраслях и ничто не сможет испортить хорошие отношения между Ираном и Россией», - рассказал советник.

Страны за последнее время подписали большие количество соглашений в различных сферах, в том числе безопасности и экономики. Все это является частью «большого соглашения о сотрудничестве», заключенного между Ираном и РФ.

«При Раиси начали работу совместные комиссии по экономике. Это показывает, что Иран и Россия намерены поддерживать возникшие между ними хорошие отношения», - отметил Гешлаги.

Напомним, что Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета 19 мая в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан. В катастрофе погибли восемь человек - среди них также глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян. В июне в стране пройдут внеочередные президентские выборы.

#Иран #наш эксклюзив #Эбрахим Раиси #Мостафа Телебпур Гешлаги
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