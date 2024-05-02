Путин наградил подростков, спасавших людей в «Крокусе»

Владимир Путин наградил медалями «За спасение погибавших» подростков, которые помогали людям найти выход во время теракта в «Крокусе». Указ президента России размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Награждены двое учеников красногорской школы №19 Артем Донсков и Ислам Халилов, а также студент колледжа многоуровневого профессионального образования РАНХиГС Никита Иванов.

Ребята получили награды за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях.

Пятнадцатилетний Ислам Халилов спас сотни людей, помогая им во время эвакуации и указывая путь. Никита Иванов в беседе со «Звездой» рассказал, как помогал людям покинуть здание вместе с двумя девушками, с которыми работал в гардеробе.

При нападении террористов на посетителей концертного зала вечером 22 марта погибли 145 человек, еще 551 человек получил ранения.