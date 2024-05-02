МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин наградил подростков, спасавших людей в «Крокусе»

Студент и двое школьников получили медали за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях.
Владимир Рубанов 2024-05-02 18:45:16
© Фото: ТРК «Звезда»

Владимир Путин наградил медалями «За спасение погибавших» подростков, которые помогали людям найти выход во время теракта в «Крокусе». Указ президента России размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Награждены двое учеников красногорской школы №19 Артем Донсков и Ислам Халилов, а также студент колледжа многоуровневого профессионального образования РАНХиГС Никита Иванов.

Ребята получили награды за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях.

Пятнадцатилетний Ислам Халилов спас сотни людей, помогая им во время эвакуации и указывая путь. Никита Иванов в беседе со «Звездой» рассказал, как помогал людям покинуть здание вместе с двумя девушками, с которыми работал в гардеробе. 

При нападении террористов на посетителей концертного зала вечером 22 марта погибли 145 человек, еще 551 человек получил ранения.

#в стране и мире #Теракт #Владимир Путин #красногорск #медаль «За спасение погибавших» #никита иванов #Крокус сити холл #Ислам Халилов #Артем Донсков
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049