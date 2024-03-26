Подросток-герой из «Крокуса» рассказал, как люди в ступоре отказывались уходить

Работник «Крокус Сити Холла» Никита Иванов в беседе со «Звездой» рассказал, как помогал людям покинуть здание во время нападения террористов. В ТРЦ он работал в гардеробе вместе с двумя девушками - втроем они организовали эвакуацию.

«Я вешал куртку, как увидел, что бегут люди, только потом услышал выстрелы... Давка была ужасная, все были в панике, но все равно пропускали детей и женщин вперед», - рассказал Никита.

Юноша понимал, что спецслужбы скоро приедут, но решил не испытывать судьбу и побежал к служебному выходу. Начальница гардеробной, по словам Никиты, говорила людям, что делать и куда идти. Посетителей «Крокуса» пропускали вперед, сам Никита шел за всеми в конце.

«Мы и словами, и криками, и жестами показывали, куда идти, кого-то успокаивали. Некоторые люди отказывались идти, они просто садились на лестницу и рыдали», - рассказал Никита.

Когда уже все выбежали на улицу, людей повели по мосту до Строгино, отметил Никита, а оттуда уже добирались домой на такси, каршеренге и автобусе.

Ранее мама 15-летнего школьника Ислама Халилова рассказала, как ее сын помог людям спастись из «Крокуса». По ее словам, на работе у них проводились инструктажи по эвакуации, поэтому Ислам ориентировался в здании и помог людям спастись.