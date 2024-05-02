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Собянин запустил на МЦД «Иволгу 4.0» и проехался в кабине машиниста

Это новейший электропоезд, его создали специально для МЦД.
Владимир Рубанов 2024-05-02 16:09:30
© Фото: mos_sobyanin, Telegram © Видео: ТРК «Звезда»

Поезд нового поколения «Иволга 4.0» вышел на линии Московских центральных диаметров. В запуске состава участвовали мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Это новейший электропоезд, его создали специально для МЦД. Составы производятся на 97% из российских комплектующих. В их строительстве участвуют больше 600 предприятий и порядка 50 тысяч человек по всей стране.

«100% подвижного состава на диаметрах будут новыми. Сегодня запускается уже четвертая модель этого поезда, она максимально приближена к самым лучшим мировым стандартам. Надеюсь, пассажиры оценят его», - сказал мэр.

Новый электропоезд сможет перевозить почти на 100 человек больше. В его вагонах по три двери, как в метро. Впервые такое решение применили в городской электричке.

Четвертый Московский центральный диаметр открыли в сентябре 2023 года. В планы правительства входит продление МЦД до Калуги, Тулы и Твери.

#Москва #Сергей Собянин #поезда #мцд #электрички #электропоезда #Иволга
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