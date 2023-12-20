В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Собянин сообщил о планах расширить МЦД до Калуги, Тулы и Твери

Никита Черненко
14:07 20.12.2023
В планы входит обновление подвижных составов и строительство новых веток метро.
Собянин сообщил о планах расширить МЦД до Калуги, Тулы и Твери
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
Читайте нас на:

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о деятельности правительства города в Мосгордуме рассказал о планах продления наземного и подземного метро столицы. В планы правительства входит расширение Московских центральных диаметров (МЦД) до Калуги, Тулы и Твери.

Правительство также предполагает создание трех новых линий метро - Бирюлевской, Троицкой и Рублево-Архангельской, в которые войдет около 40 новых станций. Мэр отметил, что правительство и ЦППК продолжат работу над обновлением подвижных составов МЦД.

«Успешный город невозможно себе представить без мощной и надежной транспортной инфраструктуры. Уходящий год стал рекордным, мы успешно завершили мегапроект строительства Большой кольцевой линии метро, двух диаметров наземного метро и крупнейших дорожных магистралей - Московского скоростного диаметра, проспекта Багратиона и Южной рокады. В результате был создан новый транспортный каркас Москвы. Тем не менее город продолжает расти, и транспортная система должна развиваться», - рассказал мэр.

В ноябре Сергей Собянин заявил о планах создать в столице 14 мостов в ближайшие несколько лет. Всего в столице будет возведено семь автомобильных и столько же пешеходных мостов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:28 В стране и мире
Видео
Во Владивосток вернулись корабли ТОФ после двухмесячного дальнего похода
12:44 В стране и мире
Генпрокуратура ФРГ запросила конфискацию российских активов на 720 млн евро
12:10 В стране и мире
Чехия и Словакия попросили у ЕС сохранить объемы поставок нефти из России
11:07 В стране и мире
Видео
Поисковые собаки нашли хомячков в развалинах упавшего в Петербурге дома
10:11 В стране и мире
Видео
Петербуржец рассказал, что почувствовал «землетрясение» при обрушении многоэтажки
Популярное
Видео
Путин заявил, что Россия не могла позволить США «чавкать» исконно российскими землями
Видео
Малышка-панда из Московского зоопарка сделала свои первые шаги
Институт имени Пушкина признал «нейросеть» словом 2023 года
Путин признался, что в нулевых был наивным человеком
Жители Воронежа подписали горы снега фамилией мэра города Кстенина
Видео
Зюганов предложил «выпороть» тех, кто дал Путину выйти на мороз без шапки
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.