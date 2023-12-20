Собянин сообщил о планах расширить МЦД до Калуги, Тулы и Твери

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Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о деятельности правительства города в Мосгордуме рассказал о планах продления наземного и подземного метро столицы. В планы правительства входит расширение Московских центральных диаметров (МЦД) до Калуги, Тулы и Твери.

Правительство также предполагает создание трех новых линий метро - Бирюлевской, Троицкой и Рублево-Архангельской, в которые войдет около 40 новых станций. Мэр отметил, что правительство и ЦППК продолжат работу над обновлением подвижных составов МЦД.

«Успешный город невозможно себе представить без мощной и надежной транспортной инфраструктуры. Уходящий год стал рекордным, мы успешно завершили мегапроект строительства Большой кольцевой линии метро, двух диаметров наземного метро и крупнейших дорожных магистралей - Московского скоростного диаметра, проспекта Багратиона и Южной рокады. В результате был создан новый транспортный каркас Москвы. Тем не менее город продолжает расти, и транспортная система должна развиваться», - рассказал мэр.

В ноябре Сергей Собянин заявил о планах создать в столице 14 мостов в ближайшие несколько лет. Всего в столице будет возведено семь автомобильных и столько же пешеходных мостов.