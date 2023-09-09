Путин и Собянин открыли МЦД-4 и еще две транспортные артерии в Москве

Президент России и мэр Москвы приняли участие в мероприятиях по видеосвязи.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сегодня президент России Владимир Путин совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным приняли участие в открытии движения по нескольким дорожным артериям столицы: проспекту Багратиона, южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД, а также дали старт движению поездов по МЦД-4.

«Сегодня сделан ещё один очень серьезный шаг в развитии московского транспортного узла. Все, что сделано сегодня, идёт во благо развития Москвы, Подмосковья, и всех людей, которые живут в этом регионе, приезжают в этот регион», - сказал президент.

В этом мероприятии, также приуроченном к празднованию Дня города, президент и мэр участвовали в формате видеоконференции. По словам Путина, подобный шаг улучшит условия жизни миллионов жителей вследствие более совершенной системы городской логистики.

Первым открывали проспект Багратиона - это северный дублер Кутузовского проспекта. Объем инвестиций в его строительство составил 60 млрд рублей, ранее подобных концессионных соглашений в Москве не заключалось. Эксплуатация нового транспортного полотна будет платной.

Отдельно президент России отметил значимость открытия МЦД-4, по его словам, продление московских диаметров выведет столичную транспортную систему на совершенно «новый уровень».

Напомним, ранее также в торжественной обстановке в Москве была открыта станция «Аэропорт Внуково», это первая России станция метро на территории аэропорта. Теперь от центра города до «Внуково» можно доехать за 40 минут, вход в терминал расположен в вестибюле станции метрополитена.