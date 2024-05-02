МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Кургане назначили второго за неделю врио главы города

Раньше Антон Науменко занимался укреплением защитной дамбы.
Владимир Рубанов 2024-05-02 16:45:57
© Фото: kurgan-city.ru

Антон Науменко назначен врио главы города Курган, сообщается на сайте муниципального образования. Раньше он занимал должность первого заместителя главы, а до того возглавлял Управление по обеспечению деятельности областного правительства. На этой должности Науменко занимался укреплением защитной дамбы, говорится в сообщении.

Мэр Кургана Елена Ситникова ушла в отставку в январе после задержания и возбуждения уголовного дела о халатности.

После этого врио городского мэра стала первый замглавы города Анастасия Аргышева. На совещании по ликвидации последствий паводков 24 апреля Владимир Путин спросил, почему отсутствует глава муниципалитета. Ему объяснили, что действующего мэра в Кургане нет с января. Президент ответил, что нужно проводить соответствующие мероприятия и организовать выборы.

После этого 27 апреля на внеочередном заседании Курганская городская дума приняла решение о досрочном прекращении полномочий Анастасии Аргышевой по собственному желанию. Врио мэра города стала другой замглавы города, директор Департамента социальной политики Юлия Гурьянова.

Тем временем конкурс по отбору кандидатуры на пост главы Кургана признан несостоявшимся, потому что два кандидата отозвали свои заявки.

#в стране и мире #паводок #мэр #курган #Глава города #Елена Ситникова #Антон Науменко
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049