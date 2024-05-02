В Кургане назначили второго за неделю врио главы города

Антон Науменко назначен врио главы города Курган, сообщается на сайте муниципального образования. Раньше он занимал должность первого заместителя главы, а до того возглавлял Управление по обеспечению деятельности областного правительства. На этой должности Науменко занимался укреплением защитной дамбы, говорится в сообщении.

Мэр Кургана Елена Ситникова ушла в отставку в январе после задержания и возбуждения уголовного дела о халатности.

После этого врио городского мэра стала первый замглавы города Анастасия Аргышева. На совещании по ликвидации последствий паводков 24 апреля Владимир Путин спросил, почему отсутствует глава муниципалитета. Ему объяснили, что действующего мэра в Кургане нет с января. Президент ответил, что нужно проводить соответствующие мероприятия и организовать выборы.

После этого 27 апреля на внеочередном заседании Курганская городская дума приняла решение о досрочном прекращении полномочий Анастасии Аргышевой по собственному желанию. Врио мэра города стала другой замглавы города, директор Департамента социальной политики Юлия Гурьянова.

Тем временем конкурс по отбору кандидатуры на пост главы Кургана признан несостоявшимся, потому что два кандидата отозвали свои заявки.