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Подозреваемая в халатности глава Кургана Ситникова ушла в отставку

Временно исполнять полномочия главы Кургана будет первый замглавы города Анастасия Аргышева.
Максим Крюков 2024-01-10 17:28:01
© Фото: sitnikovaev45, VK

Мэр города Курган Елена Ситникова, которая подозревается в халатности в связи с гибелью нескольких человек в ходе лесных пожаров весной 2023 года, ушла в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Елена Ситникова ушла в отставку по собственному желанию по состоянию здоровья. Депутаты Курганской городской думы единогласно поддержали ее решение», - передает сообщение LIFE.

Председатель Курганской городской думы Игорь Прозоров от лица депутатов поблагодарил бывшего градоначальника за работу и вручил ей благодарственное письмо. Он также сообщил, что Ситникова перейдет на другую работу с 11 января, местные власти продолжат с ней взаимодействовать.

Уточняется, что временно исполняющим обязанности главы Кургана стала первый замглавы города Анастасия Аргышева.

Напомним, в конце декабря Елена Ситникова была задержана сотрудниками правоохранительных органов. В ее доме и в администрации проходили обыски. Это могло быть связано с весенними пожарами, в результате которых был почти полностью уничтожен поселок Смолино. Уцелел только местный храм, сгорели около сотни домов. Погиб 21 человек, 19 пострадали. Без жилья остались 2 700 человек.

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