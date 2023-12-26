Силовики задержали главу Кургана Елену Ситникову

Сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Кургана Елену Ситникову, сообщают агентства ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах и экстренных службах. Детали случившегося агентства не приводят.

Задержание градоначальника может быть связано с весенними пожарами в курганском микрорайоне Смолино, пишет Telegram-канал «112». Сейчас у чиновницы и в администрации проходят обыски.

Региональный портал oblast45.ru сообщает, что Ситникову задержали сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета России.

В результате крупных природных пожаров весной 2023 года в Курганской области сгорели 612 жилых домов. Погиб 21 человек, 19 пострадали. Без жилья остались 2 700 человек. После этого было возбуждено семь уголовных дел.

Тогда пожар почти полностью уничтожил поселок Смолино. Уцелел только местный храм, около сотни домов сгорели. Местные жители рассказывали «Звезде», как пытались спасти свои дома.

Елена Ситникова была назначена врио главы Кургана в мае 2021 года. Решением Курганской городской думы 7 июля 2021 года она возглавила областной центр.

«Звезда» не располагает официальными комментариями по этому поводу.