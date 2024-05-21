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После крушения вертолета Раиси имам Тебриза был жив еще час

В администрации президента Ирана сообщили, что имам города Тебриз был живой еще час после крушения вертолета Эбрахима Раиси.
Марина Крижановская 2024-05-21 04:34:17
© Фото: ТРК «Звезда»

В Иране предположили, что имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем был еще жив в течение часа после крушения вертолета, в котором летел вместе с президентом Эбрахимом Раиси.

Как сообщает RT, Али Хашем после авиакатастрофы смог связаться с руководителем администрации президента.

«Мохаммад Али Але Хашем был жив ещё в течение часа после авиакатастрофы и даже позвонил по телефону главе администрации президента Голамхосейну Эсмаили», - указали журналисты со ссылкой на главу Организации по чрезвычайным ситуациям Ирана Мохаммада Хасана Нами.

Президент Ирана Раиси погиб при крушении вертолета в гористой местности Ирана в провинции Восточный Азербайджан. В сопровождении двух вертолетов он возвращался из Азербайджана, где со своим коллегой Ильхамом Алиевым открывал гидроузлы «Худаферин» и «Гыз Галасы» на реке Арас.

В вертолете с ним находились глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, и другие люди.

#Иран #Крушение вертолета #живой #Имам #Эбрахим Раиси #Тебриз
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