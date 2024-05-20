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Красный полумесяц: признаков жизни на месте крушения вертолета Раиси нет

На борту находились также глава МИД республики и губернатор провинции Восточный Азербайджан.
Глеб Владовский 2024-05-20 06:33:42
© Фото: Iranian Presidency, Keystone Press Agency, GloballookPress

Признаков жизни пассажиров вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, не обнаружено. Об этом сообщили в иранском Красном полумесяце.

«При обнаружении местонахождения разбившегося вертолёта никаких признаков живых пассажиров вертолёта найдено не было», - цитирует заявление организации ТАСС.

Уточняется, что помимо главы республики на борту также находились пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати.

Ранее сообщалось, что турецкий беспилотник зафиксировал тепловую сигнатуру на месте крушения вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан. В свою очередь президент России Владимир Путин поручил направить спасателей на поиск Раиси.

#Иран #Крушение вертолета #красный полумесяц #раиси
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