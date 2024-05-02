Бронемашина «Азовец»*, созданная боевиками из одноименного украинского националистического формирования, получила обидное прозвище «Навозец». Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Россина Бодрова.

Чудо техники было передано украинскому нацбатальону «Азов»*. Там по каким-то причинам решили закопать ее под землю при приближении российских войск. Но местные жители тут же показали бойцам ВС РФ, где зарыт «Азовец»*.

«Наши откопали, теперь бронемашина в числе трофейной техники. Ну и называют эту машину уже не "Азовец"*, а "Навозец"», - резюмировала корреспондент.

Также Россина Бодрова отметила низкокачественные системы наблюдения в бронемашине. Так, камеры обзора экипажа - дешевые, те, которые используют в домофонах.

Ранее в ВС РФ отметили, что конструкция Bradley плохо подходит для зоны специальной военной операции.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.