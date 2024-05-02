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Бронемашина «Азовец»* получила прозвище «Навозец» на выставке трофеев

Трофейную машину выкопали из-под земли - боевики «Азова»* закопали ее под землю, но местные жители показали российским бойцам место «захоронения» бронеобъекта.
Тимур Шерзад Россина Бодрова 2024-05-02 14:37:53
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Бронемашина «Азовец»*, созданная боевиками из одноименного украинского националистического формирования, получила обидное прозвище «Навозец». Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Россина Бодрова.

Чудо техники было передано украинскому нацбатальону «Азов»*. Там по каким-то причинам решили закопать ее под землю при приближении российских войск. Но местные жители тут же показали бойцам ВС РФ, где зарыт «Азовец»*.

«Наши откопали, теперь бронемашина в числе трофейной техники. Ну и называют эту машину уже не "Азовец"*, а "Навозец"», - резюмировала корреспондент. 

Также Россина Бодрова отметила низкокачественные системы наблюдения в бронемашине. Так, камеры обзора экипажа - дешевые, те, которые используют в домофонах. 

Ранее в ВС РФ отметили, что конструкция Bradley плохо подходит для зоны специальной военной операции.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#бронетехника #Выставка #Поклонная гора #трофеи #наш эксклюзив
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