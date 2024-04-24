Откопанную из-под земли бронемашину «Азова»* привезли в Парк Победы

Единственный экземпляр бронемашины «Азовец» украинского националистического полка «Азов»*, который в апреле обнаружили зарытым российские военные, привезли в Парк Победы в Москве. С 1 мая машину смогут увидеть все желающие на выставке бронетехники и вооружений ВСУ на Поклонной горе.

«Азовец» представляет собой гусеничную бронированную машину на шасси танка Т-64. Работы над ее созданием начались в 2015 году. Позиционировался как аналог российской боевой машины поддержки танков. Планировалось проведение испытаний машины, но они были приостановлены, не успев начаться, из-за финансового скандала.

Позже бронемашина при загадочных обстоятельствах пропала. Предполагалось, что она была похищена у разработчиков боевиками «Азова»*. Недавно в ходе спецоперации «Азовец» был откопан российскими военными. Место, где был закопан опытный экземпляр, показали местные жители.

Одним из трофеев спецоперации, привезенных на Поклонную гору для предстоящей экспозиции, стал американский БТР М-113. Рядом с ним выставлена нидерландская версия этого бронетранспортера.

Выставка продлится до конца месяца. В дальнейшем всю технику переместят в конгрессно-выставочный центр «Патриот» в Подмосковье.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.