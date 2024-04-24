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Откопанную из-под земли бронемашину «Азова»* привезли в Парк Победы

Выставка трофейного западного вооружения и техники откроется 1 мая в Парке Победы на Поклонной горе.
Алексей Дегтярев 2024-04-24 17:42:06
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Единственный экземпляр бронемашины «Азовец» украинского националистического полка «Азов»*, который в апреле обнаружили зарытым российские военные, привезли в Парк Победы в Москве. С 1 мая машину смогут увидеть все желающие на выставке бронетехники и вооружений ВСУ на Поклонной горе.

«Азовец» представляет собой гусеничную бронированную машину на шасси танка Т-64. Работы над ее созданием начались в 2015 году. Позиционировался как аналог российской боевой машины поддержки танков. Планировалось проведение испытаний машины, но они были приостановлены, не успев начаться, из-за финансового скандала.

Позже бронемашина при загадочных обстоятельствах пропала. Предполагалось, что она была похищена у разработчиков боевиками «Азова»*. Недавно в ходе спецоперации «Азовец» был откопан российскими военными. Место, где был закопан опытный экземпляр, показали местные жители.

Одним из трофеев спецоперации, привезенных на Поклонную гору для предстоящей экспозиции, стал американский БТР М-113. Рядом с ним выставлена нидерландская версия этого бронетранспортера.

Выставка продлится до конца месяца. В дальнейшем всю технику переместят в конгрессно-выставочный центр «Патриот» в Подмосковье.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#наш эксклюзив #парк победы #СВО #Азовец
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