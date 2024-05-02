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В ВС РФ отметили, что конструкция Bradley плохо подходит для зоны СВО

Военнослужащий с позывным Ява подчеркнул, что тяжелая боевая машина пехоты американского производства часто тонет в знаменитом донбасском черноземе.
2024-05-02 11:40:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Военнослужащий ВС РФ с позывным Ява в разговоре со «Звездой» раскрыл слабую сторону американской боевой машины пехоты Bradley, которая особенно заметно проявляется в зоне специальной военной операции. 

«Техника получилась очень тяжелой. В зоне СВО, на черноземе, техника "тонет"», - заявил Ява, комментируя экспозицию трофейной техники на Поклонной горе. 

Он добавил, что эта боевая машина попала в руки российских военных, наехав на мину, - Bradley оторвало каток, после чего она «разулась», потеряв гусеницу. 

Также Ява обратил внимание на то, что российские военные поразили правый борт боевой машины пехоты из РПГ - американская броня была успешно пробита. 

Ранее сообщалось, что сотрудники дипломатических ведомств стран НАТО смогут без очереди посетить выставку трофейной техники в Москве

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Выставка #Поклонная гора #наш эксклюзив #трофейная техника #Bradley
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