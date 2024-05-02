Военнослужащий ВС РФ с позывным Ява в разговоре со «Звездой» раскрыл слабую сторону американской боевой машины пехоты Bradley, которая особенно заметно проявляется в зоне специальной военной операции.

«Техника получилась очень тяжелой. В зоне СВО, на черноземе, техника "тонет"», - заявил Ява, комментируя экспозицию трофейной техники на Поклонной горе.

Он добавил, что эта боевая машина попала в руки российских военных, наехав на мину, - Bradley оторвало каток, после чего она «разулась», потеряв гусеницу.

Также Ява обратил внимание на то, что российские военные поразили правый борт боевой машины пехоты из РПГ - американская броня была успешно пробита.

Ранее сообщалось, что сотрудники дипломатических ведомств стран НАТО смогут без очереди посетить выставку трофейной техники в Москве.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.