МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Швейцария объявила даты конференции по Украине в Бюргенштоке

Швейцария планирует провести конференцию по «формуле мира».
Услада Дубинина 2024-04-10 18:31:22
© Фото: Pius Koller, imagebroker, Globallookpress

Швейцария намерена провести мирную конференцию по Украине 15-16 июня в Бюргенштоке, об этом заявила президент страны Виола Амерд.

«В настоящее время существует достаточная международная поддержка для проведения конференции высокого уровня для запуска мирного процесса», - говорится в сообщении правительства.

Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис уточнила, что переговоры невозможно провести без участия России. По словам представителя МИД Марии Захаровой, саммит может стать продолжением встреч в «копенгагенском формате», которые не имеют эффективности. Россия не планирует принимать участие в конференции по решению украинского вопроса.

#в стране и мире #НАТО #Мария Захарова #Саммит #конференция
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
2
Военные микротурбины
3
Новый русский Суперджет
4
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
5
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717