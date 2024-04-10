Швейцария объявила даты конференции по Украине в Бюргенштоке

Швейцария намерена провести мирную конференцию по Украине 15-16 июня в Бюргенштоке, об этом заявила президент страны Виола Амерд.

«В настоящее время существует достаточная международная поддержка для проведения конференции высокого уровня для запуска мирного процесса», - говорится в сообщении правительства.

Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис уточнила, что переговоры невозможно провести без участия России. По словам представителя МИД Марии Захаровой, саммит может стать продолжением встреч в «копенгагенском формате», которые не имеют эффективности. Россия не планирует принимать участие в конференции по решению украинского вопроса.