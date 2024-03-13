МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В МИД заявили, что РФ не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что эта конференция может стать продолжением встреч в «копенгагенском формате», которые зашли в тупик.
Анастасия Бобылева 2024-03-13 18:52:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»

В МИД РФ заявили, что Россия не примет участия в конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии, даже в том случае, если получит официальное приглашение. Об этом  в рамках брифинга сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Россия не намерена принимать участие в такой конференции, даже если будет приглашена официально», - заявила она.

По ее словам, это мероприятие может стать продолжением встреч в «копенгагенском формате», которые зашли в тупик и оказались неэффективными.

Власти Швейцарии и Китая ранее выступили за участие Москвы в саммите по Украине. К встрече Владимир Зеленский готовит предложение по урегулированию ситуации в зоне конфликта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, однако, выразил сомнение в готовности Киева к полноценным переговорам о мире.

#в стране и мире #Украина #МИД РФ #конференция #Швейцария
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 