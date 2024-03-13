В МИД заявили, что РФ не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

В МИД РФ заявили, что Россия не примет участия в конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии, даже в том случае, если получит официальное приглашение. Об этом в рамках брифинга сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Россия не намерена принимать участие в такой конференции, даже если будет приглашена официально», - заявила она.

По ее словам, это мероприятие может стать продолжением встреч в «копенгагенском формате», которые зашли в тупик и оказались неэффективными.

Власти Швейцарии и Китая ранее выступили за участие Москвы в саммите по Украине. К встрече Владимир Зеленский готовит предложение по урегулированию ситуации в зоне конфликта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, однако, выразил сомнение в готовности Киева к полноценным переговорам о мире.