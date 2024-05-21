Позиция США в отношении МУС вызвала любопытство в Кремле

Ситуация, связанная с готовностью США использовать санкции в адрес Международного уголовного суда, любопытная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация более чем любопытная в плане, наверное, отношения США, готовности использовать санкционные методы даже в отношении этого МУСа», - заявил спикер Кремля.

Песков подчеркнул, что, несмотря на то что Москва не признает юридическую силу суда, ситуация вокруг него находится под наблюдением.

Ранее сообщалось, что Париж поддержал решение прокурора МУС Карима Хана получить ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за совершение военных преступлений в отношении мирных жителей сектора Газа.