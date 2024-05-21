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Позиция США в отношении МУС вызвала любопытство в Кремле

Спикер Кремля отметил, что, несмотря на непризнание Москвой статута структуры, за ситуацией ведется внимательное наблюдение.
Глеб Владовский 2024-05-21 12:56:38
© Фото: IMAGO, Vincent Isore, Globallookpress

Ситуация, связанная с готовностью США использовать санкции в адрес Международного уголовного суда, любопытная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация более чем любопытная в плане, наверное, отношения США, готовности использовать санкционные методы даже в отношении этого МУСа», - заявил спикер Кремля.

Песков подчеркнул, что, несмотря на то что Москва не признает юридическую силу суда, ситуация вокруг него находится под наблюдением.

Ранее сообщалось, что Париж поддержал решение прокурора МУС Карима Хана получить ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за совершение военных преступлений в отношении мирных жителей сектора Газа.

#в стране и мире #сша #санкции #Израиль #Песков #МУС
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