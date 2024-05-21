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Париж одобрил решение МУС добиться ордера на арест Нетаньяху

Французский МИД поддержал борьбу суда с безнаказанностью.
Глеб Владовский 2024-05-21 06:19:42
© Фото: IMAGO Björn Trotzki Globallookpress

Париж поддержал решение Международного уголовного суда (МУС), главный прокурор которого, Карим Хан намерен добиться получения ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и израильского министра обороны Йоав Галанта. Соответствующее заявление опубликовано на сайте французского МИД.

«Франция поддерживает Международный уголовный суд, его независимость и борьбу с безнаказанностью в любой ситуации», - цитирует сообщение внешнеполитического ведомства РИА Новости.

В Париже также напомнили, как они осудили атаки движения ХАМАС, члены которого «сами документировали нападения на гражданское население».

Ранее сообщалось, что прокурор Карим Хан заявил о решении добиться получения ордеров на арест как Нетаньяху и Галанта, так и высокопоставленных членов ХАМАС.

#Франция #Биньямин Нетаньяху #МУС
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