Париж одобрил решение МУС добиться ордера на арест Нетаньяху

Париж поддержал решение Международного уголовного суда (МУС), главный прокурор которого, Карим Хан намерен добиться получения ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и израильского министра обороны Йоав Галанта. Соответствующее заявление опубликовано на сайте французского МИД.

«Франция поддерживает Международный уголовный суд, его независимость и борьбу с безнаказанностью в любой ситуации», - цитирует сообщение внешнеполитического ведомства РИА Новости.

В Париже также напомнили, как они осудили атаки движения ХАМАС, члены которого «сами документировали нападения на гражданское население».

Ранее сообщалось, что прокурор Карим Хан заявил о решении добиться получения ордеров на арест как Нетаньяху и Галанта, так и высокопоставленных членов ХАМАС.