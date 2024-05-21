Политолог Михайлов: использование активов РФ нанесет урон имиджу ЕС

Политолог и военный эксперт Евгений Михайлов в беседе со «Звездой» рассказал, что западные страны совершают большую ошибку, одобряя план поддержки Украины за счет доходов с замороженных российских активов. По его словам, прежде всего это отразится на имидже Евросоюза, потому что многие страны держат свои активы в государствах ЕС.

«Очень многим не понравится, что их деньгами могут распоряжаться какими-то указаниями», - сказал Михайлов.

Эксперт рассказал, какие ответные меры могут быть со стороны РФ на использование замороженных российских активов Евросоюзом с целью поддержки Украины.

«У нас достаточно еще активов западных компаний, которые мы можем арестовать в пользу государства. Это многие миллиарды долларов и евро. Более того, на территории Украины находятся крупнейшие металлургические комбинаты и иные производства, принадлежащие гражданам Евросоюза и крупным компаниям ЕС», - рассказал политолог.

Михайлов предположил, что эти крупные европейские компании могут стать законной военной целью Российской Федерации.

Ранее Европейский союз одобрил использование замороженных активов Банка России для оказания помощи киевскому режиму. Глава чешского МИД Ян Липавский сообщил, что до трех миллиардов евро только в этом году, 90% пойдет на поддержку украинской армии.