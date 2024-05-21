МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

СК установил личности погибших при обрушении дома в Белгороде

В результате обрушения подъезда и крыши дома в Белгороде погибли 17 человек.
Услада Дубинина 2024-05-21 19:46:23
© Фото: Stringer news.ru Globallookpress

Следственный комитет установил личности всех погибших при атаке украинских военных на дом в Белгороде, сообщает RT со ссылкой на СК РФ. В результате террористического акта 17 человек погибли, 19 - получили ранения.

«В рамках уголовного дела проведены генетические и иные экспертизы, по итогам которых установлены личности всех погибших. Расследование продолжается», - указано в сообщении Следственного комитета России.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о девяти женщинах, пяти мужчинах и троих несовершеннолетних 2011-го, 2007-го и 2016-го годов рождения, которые погибли при атаке.

ВСУ атаковали жилой дом в Белгороде 12 мая. По информации Министерства обороны России, в здание попал фрагмент украинской ракеты «Точка-У». У многоэтажки сначала обрушился подъезд, а спустя час крыша. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту атаки на жилой дом.

#в стране и мире #белгород #СК РФ #Обрушение дома #атака всу
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Командный пункт системы ПРО
2
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
3
Духовное оружие
4
Станкостроение. Фильм 2
5
Ремзаводы
6
Станкостроение. Фильм 1
7
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
8
Военные микротурбины
9
Новый русский Суперджет
10
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 