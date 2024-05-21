СК установил личности погибших при обрушении дома в Белгороде

Следственный комитет установил личности всех погибших при атаке украинских военных на дом в Белгороде, сообщает RT со ссылкой на СК РФ. В результате террористического акта 17 человек погибли, 19 - получили ранения.

«В рамках уголовного дела проведены генетические и иные экспертизы, по итогам которых установлены личности всех погибших. Расследование продолжается», - указано в сообщении Следственного комитета России.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о девяти женщинах, пяти мужчинах и троих несовершеннолетних 2011-го, 2007-го и 2016-го годов рождения, которые погибли при атаке.

ВСУ атаковали жилой дом в Белгороде 12 мая. По информации Министерства обороны России, в здание попал фрагмент украинской ракеты «Точка-У». У многоэтажки сначала обрушился подъезд, а спустя час крыша. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту атаки на жилой дом.