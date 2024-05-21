Песков рассказал, примет ли Путин участие в похоронах Раиси

Речи об участии президента РФ Владимира Путина в церемонии похорон главы Ирана Эбрахима Раиси не идет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, данная церемония не предусматривает международного участия.

«Насколько мне известно, там никакого не предусматривается международного участия. Об этом речи не идет», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате авиакатастрофы 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Он возвращался на вертолете после визита в Азербайджан, вместе с ним летели также министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян и другие официальные лица. В Азербайджане Раиси вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии открытия гидроузла «Гыз Галасы» и вводе в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» на пограничной реке Аракс.

По конституции Ирана, выборы нового президента страны должны быть назначены в течение 50 дней после гибели или определения недееспособности действующего главы республики. В настоящий момент руководство государства временно перешло первому вице-президенту Мохаммаду Мохберу.