В МИД предупредили Запад о последствиях конфискации активов Москвы

Москва адекватно и эффективно ответит на любые попытки стран коллективного Запада конфисковать российскую собственность и любые активы, сообщили в Министерстве иностранных дел. На Смоленской площади еще раз напомнили, что изъятие любого имущества официальной Москвы неправомерно и нарушают нормы международного права. Подобные действия можно расценивать как банальное воровство государственной собственности, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

«При этом страны "коллективного Запада" могут быть уверены, что любые их попытки конфисковать российскую недвижимость, как и другие активы, неизбежно повлекут за собой адекватный и эффективный ответ», - заявили РИА Новости в МИД России.

После начала специальной военной операции по защите мирного Донбасса западные страны заморозили российских активов на сумму более $350 млрд, они хранились в США, Канаде и странах Европы.

Между тем, Россия активно готовится к судебным тяжбам, чтобы помешать любым попыткам Запада передать Украине даже часть ее активов. Сообщается, что Москва уже достигла соглашений с международными юридическими фирмами о представлении своих интересов в судах различных инстанций.