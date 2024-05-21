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Захарова высмеяла заявления США в отношении МУС и Израиля

Мария Захарова назвала запутавшимся в паутине пауком США, которые меняют свое отношение к Международному уголовному суду в зависимости от конъюнктуры.
Марина Крижановская 2024-05-21 00:59:14
© Фото: Bulkin Sergey news.ru Globallookpress

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила с запутавшимся в паутине пауком заявления США в отношении Израиля и Международного уголовного суда.

«Заявления Вашингтона в связи с обвинениями МУС в отношении руководства Израиля напоминают реакцию ужаленного самим собой скорпиона или паука, запутавшегося в собственной паутине», - сообщила Захарова в Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание, что в сложившейся к настоящему времени обстановке на Ближнем Востоке виноваты американские политинженеры. При этом «визитной карточкой англосаксов», добавила Захарова, стала легитимизация в зависимости от конъюнктуры «непризнанного самими Штатами МУС».

Как сообщалось 20 мая, Международный уголовный суд потребовал ордер на арест Биньямина Нетаньяху - премьер-министра Израиля, а вместе с ним для главы министерства обороны Израиля Йоава Галанта, лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара и главы политического бюро движения Исмаила Хании.

При этом в начале декабря 2023 года глава Палестины Махмуд Аббас призвал МУС ускорить суд над израильскими «военными преступниками». Встретившись с главным прокурором МУС Каримом Ханом, он проинформировал его о нарушении Израилем неприкосновенности палестинских больниц и убежищ, сносе домов, в которых живут люди, а также об этнических чистках и апартеиде.

#в стране и мире #Мария Захарова #Израиль #МИД РФ #МУС
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