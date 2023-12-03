Аббас призвал МУС ускорить суд над израильскими «военными преступниками»

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Президент Палестины Махмуд Аббас встретился с главным прокурором Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом и призвал его подать в суд на израильских «военных преступников», ответственных за правонарушения на палестинских территориях. Об этом сообщило агентство WAFA.

«Президент проинформировал прокурора МУС о нарушении Израилем неприкосновенности больниц и убежищ, сносе домов, в которых проживают гражданские лица, а также об этнических чистках, апартеиде и различных других нарушениях международного права и международного гуманитарного права», - говорится в публикации.

Аббас также проинформировал Хана о положении дел в стране и состоянии палестинского народа, против которого направил свою «агрессию» Израиль. Он также призвал нарастить усилия по обеспечению доступа в сектор Газа гуманитарной помощи, воды и топлива, чтобы «облегчить страдания» мирного населения.

Палестинский лидер добавил, что именно из-за безнаказанности Израиля продолжаются нападения на сектор Газа и совершаются преступления против палестинского народа, особенно против детей, женщин и пожилых лиц.

Ранее Аббас также заявлял, что Израиль ведет борьбу против самого факта существования Палестины и национальной идентичности всех палестинцев, назвав действия израильской стороны геноцидом против народа сектора Газа и Западного берега.