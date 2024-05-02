МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МВД Грузии сообщило о семи пострадавших полицейских за два дня

Полиция Грузии со вторника разгоняет демонстрантов, собравшихся у здания парламента в Тбилиси в знак протеста против принятия закона об иноагентах.
Елизавета Кондрикова 2024-05-02 00:09:58
© Фото: Sputnik, РИА Новости

В Тбилиси за последние два дня протестов пострадали семеро сотрудников полиции, правоохранителей во вторник 30 апреля привлекли к разгону демонстрации у здания парламента. Об этом сообщили в МВД Грузии.

«В целом за последние два дня пострадали семь сотрудников министерства внутренних дел, одному из них была проведена операция, и он все еще остается в медучреждении», - цитирует РИА Новости слова заместителя министра Александра Дарахвелидзе.

Накануне сообщалось о трех пострадавших правоохранителях, на месте протестов дежурили машины скорой помощи. 

Напомним, в Тбилиси со вторника проходит акция протеста против принятия закона об иноагентах, люди собрались на проспекте Руставели у здания парламента. Для разгона толпы привлекли в том числе спецназ, правоохранители применяли водометы, перцовые баллончики и слезоточивый газ.

#Грузия #протесты #Тбилиси #пострадавшие #мвд грузии
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049