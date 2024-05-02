МВД Грузии сообщило о семи пострадавших полицейских за два дня

В Тбилиси за последние два дня протестов пострадали семеро сотрудников полиции, правоохранителей во вторник 30 апреля привлекли к разгону демонстрации у здания парламента. Об этом сообщили в МВД Грузии.

«В целом за последние два дня пострадали семь сотрудников министерства внутренних дел, одному из них была проведена операция, и он все еще остается в медучреждении», - цитирует РИА Новости слова заместителя министра Александра Дарахвелидзе.

Накануне сообщалось о трех пострадавших правоохранителях, на месте протестов дежурили машины скорой помощи.

Напомним, в Тбилиси со вторника проходит акция протеста против принятия закона об иноагентах, люди собрались на проспекте Руставели у здания парламента. Для разгона толпы привлекли в том числе спецназ, правоохранители применяли водометы, перцовые баллончики и слезоточивый газ.