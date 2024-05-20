Турецкий БПЛА обнаружил «источник тепла» в районе крушения вертолета Раиси

Турецкий беспилотник Akıncı зафиксировал в горах тепло. Предположительно, его источником являются обломки вертолета, на котором летел иранский президент Эбрахим Раиси. Об этой находке сообщило турецкое агентство Anadolu.

«Беспилотник Akıncı, который Турция направила на поисковые работы после крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и некоторых официальных лиц, обнаружил источник тепла, предположительно являющийся обломками вертолета. Он передал свои координаты иранским властям», - заявили журналисты.

Также стало известно, что КСИР (Корпус стражей исламской революции) уточнил, что обнаруженный турецким БПЛА источник тепла, по предварительным данным, - это обломки вертолета президента Ирана.

О крушении воздушного судна стало известно вечером 19 мая. Предположительно, оно совершило жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан. После этого президент РФ Владимир Путин поручил направить для поисков вертолета российских спасателей.