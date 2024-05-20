МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Турецкий БПЛА обнаружил «источник тепла» в районе крушения вертолета Раиси

Направленный в район крушения вертолета президента Ирана Раиси беспилотник Akıncı обнаружил тепло, исходящее от обломков воздушного судна.
Марина Крижановская 2024-05-20 04:04:14
© Фото: © Europa Press Keystone Press Agency Global Look Press

Турецкий беспилотник Akıncı зафиксировал в горах тепло. Предположительно, его источником являются обломки вертолета, на котором летел иранский президент Эбрахим Раиси. Об этой находке сообщило турецкое агентство Anadolu.

«Беспилотник Akıncı, который Турция направила на поисковые работы после крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и некоторых официальных лиц, обнаружил источник тепла, предположительно являющийся обломками вертолета. Он передал свои координаты иранским властям», - заявили журналисты.

Также стало известно, что КСИР (Корпус стражей исламской революции) уточнил, что обнаруженный турецким БПЛА источник тепла, по предварительным данным, - это обломки вертолета президента Ирана.

О крушении воздушного судна стало известно вечером 19 мая. Предположительно, оно совершило жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан. После этого президент РФ Владимир Путин поручил направить для поисков вертолета российских спасателей.

 

#в стране и мире #Иран #Крушение вертолета #Эбрахим Раиси
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Командный пункт системы ПРО
2
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
3
Духовное оружие
4
Станкостроение. Фильм 2
5
Ремзаводы
6
Станкостроение. Фильм 1
7
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
8
Военные микротурбины
9
Новый русский Суперджет
10
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 