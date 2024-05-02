В парламенте Грузии объявили красный уровень опасности

В парламенте Грузии объявлен красный уровень опасности из-за массовых протестов на площади. Соответствующее решение приняло руководство аппарата. Согласно ему, все сотрудники обязаны покинуть здание.

«Исходя из нападений на дворец парламента Грузии, что создает опасность для жизни и здоровья людей, находящихся в парламенте, с 1 мая текущего года с 23:00 во дворце парламента объявлен красный уровень опасности», - говорится в сообщении грузинского парламента.

Тем временем, перед одним из входов в здание парламента несколько часов не утихают протесты и стычки манифестантов с полицейскими. Демонстранты пытаются проникнуть внутрь. Участники протестных акций забрасывают правоохранителей камнями и бутылкам. Силовики в ответ применяют резиновые дубинки, водометы и слезоточивый газ.