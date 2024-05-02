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В парламенте Грузии объявили красный уровень опасности

У здания парламента Грузии ужесточились стычки протестующих с полицией, в силовиков летят камни и бутылки.
Ян Брацкий 2024-05-02 00:22:12
© Фото: Sputnik, РИА Новости

В парламенте Грузии объявлен красный уровень опасности из-за массовых протестов на площади. Соответствующее решение приняло руководство аппарата. Согласно ему, все сотрудники обязаны покинуть здание.

«Исходя из нападений на дворец парламента Грузии, что создает опасность для жизни и здоровья людей, находящихся в парламенте, с 1 мая текущего года с 23:00 во дворце парламента объявлен красный уровень опасности», - говорится в сообщении грузинского парламента.

Тем временем, перед одним из входов в здание парламента несколько часов не утихают протесты и стычки манифестантов с полицейскими. Демонстранты пытаются проникнуть внутрь. Участники протестных акций забрасывают правоохранителей камнями и бутылкам. Силовики в ответ применяют резиновые дубинки, водометы и слезоточивый газ.

#Грузия #протесты #Тбилиси #полиция #Парламент
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