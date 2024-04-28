В Тбилиси начались стычки митингующих с полицией

В Тбилиси начались столкновения митингующих с полицией. Об этом сообщает ТАСС.

Митингующие собрались у парадного входа в парламент на проспекте Руставели. Они попытались пройти к сцене перед законодательным органом, которая установлена для митинга сторонников правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», который запланирован на 29 апреля. Сотрудники правоохранительных органов помешали это сделать, после чего началась потасовка.

Сообщается, что полицейские применили перцовый газ против протестующих.

На прошлой неделе в Тбилиси завершилась акция протеста против законопроекта об иностранных агентах. Большая часть митингующих покинула площадь перед зданием грузинского парламента, хотя организаторы митинга призывали манифестантов не покидать территорию.