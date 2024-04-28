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В Тбилиси начались стычки митингующих с полицией

Полиция применила перцовый газ против митингующих.
Игнат Далакян 2024-04-28 22:48:13
© Фото: Sputnik, РИА Новости

В Тбилиси начались столкновения митингующих с полицией. Об этом сообщает ТАСС.

Митингующие собрались у парадного входа в парламент на проспекте Руставели. Они попытались пройти к сцене перед законодательным органом, которая установлена для митинга сторонников правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», который запланирован на 29 апреля. Сотрудники правоохранительных органов помешали это сделать, после чего началась потасовка.

Сообщается, что полицейские применили перцовый газ против протестующих.

На прошлой неделе в Тбилиси завершилась акция протеста против законопроекта об иностранных агентах. Большая часть митингующих покинула площадь перед зданием грузинского парламента, хотя организаторы митинга призывали манифестантов не покидать территорию.

#в стране и мире #Грузия #Тбилиси #митинг #протестующие
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