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Шойгу заявил о готовности помочь расследовать катастрофу с вертолетом Раиси

Сергей Шойгу выразил соболезнование в связи с гибелью президента Ирана.
Услада Дубинина 2024-05-20 15:41:46
© Фото: Diego Radam, SKeystone Press Agency, Globallookpress

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о готовности помочь в расследовании причин катастрофы с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщает СБ РФ. Шойгу в телеграмме на имя секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбара Ахмадияна выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Раиси.

«Скорбим об этой невосполнимой утрате вместе с иранским народом. Убежден, что его дело будет продолжено, а память о нем сохранится на века», - сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности главы республики Мохаммадом Мохбером. Лидеры стран заявили о намерениях развивать сотрудничество России и Ирана для благополучия народов. 

Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета в Верзеганском районе Восточного Азербайджана, об этом 20 мая сообщил вице-президент республики Мохсен Мансури. На данный момент выясняются причины авиакатастрофы. Похороны Раиси пройдут 21 мая в Тебризе.

#Катастрофа #Шойгу #Крушение вертолета #раиси
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