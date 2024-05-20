Путин провел телефонный разговор с и.о. президента Ирана Мохбером

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером. Об этом сообщается на официальном сайте президента РФ.
Путин повторно выразил соболезнования и подчеркнул, что Эбрахим Раиси был надежным партнером, который внес неоценимый вклад в развитие отношений России и Ирана.
Оба лидера заявили об обоюдных планах развивать и укреплять дальнейшее взаимодействие для благополучия народов двух стран.
Ранее Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Эбрахима Раиси и назвал его выдающимся политиком.
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