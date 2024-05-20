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Путин провел телефонный разговор с и.о. президента Ирана Мохбером

Лидеры стран выразили намерения и дальше развивать всестороннее российско-иранское взаимодействие.
Мария Зайцева 2024-05-20 14:26:13
© Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером. Об этом сообщается на официальном сайте президента РФ.

Путин повторно выразил соболезнования и подчеркнул, что Эбрахим Раиси был надежным партнером, который внес неоценимый вклад в развитие отношений России и Ирана.

Оба лидера заявили об обоюдных планах развивать и укреплять дальнейшее взаимодействие для благополучия народов двух стран.

Ранее Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Эбрахима Раиси и назвал его выдающимся политиком.

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