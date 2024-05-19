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МВД объявило в розыск замглавы офиса Зеленского

ФСБ называет замглавы офиса Зеленского Романа Машовца координатором и организатором покушений на крымских чиновников.
Ян Брацкий 2024-05-19 07:07:48
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

В России объявили в розыск заместителя руководителя офиса Владимира Зеленского Романа Машовца. Информация об этом размещена в базе МВД. Из нее следует, что чиновника разыскивают по уголовной статье. По какой именно - не сообщается.

Должность заместителя главы офиса Зеленского он занимает с апреля 2020 года. Офицер украинской разведки и замглавы офиса Машовец не первый раз фигурирует в сводках правоохранителей. Год назад ФСБ сообщил, что он является одним из организаторов терактов и координатором убийств и покушений на высокопоставленных крымских чиновников.

Среди объектов посягательства был и глава республики Сергей Аксенов. Оперативники смогли пресечь деятельность целой группы, планировавшей серию покушений. Все арестованы.

Ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск экс-главу министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова* (внесен в реестр террористов и экстремистов). Аваков* руководил украинским МВД семь лет - с 2014 по 2021 годы. Не раз упоминался среди фигурантов уголовных дел о преступлениях в Донбассе.  

*Арсен Аваков - внесен в России в реестр террористов и экстремистов

#Украина #Зеленский #аваков #МВД РФ #Розыск
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