МВД объявило в розыск замглавы офиса Зеленского

В России объявили в розыск заместителя руководителя офиса Владимира Зеленского Романа Машовца. Информация об этом размещена в базе МВД. Из нее следует, что чиновника разыскивают по уголовной статье. По какой именно - не сообщается.

Должность заместителя главы офиса Зеленского он занимает с апреля 2020 года. Офицер украинской разведки и замглавы офиса Машовец не первый раз фигурирует в сводках правоохранителей. Год назад ФСБ сообщил, что он является одним из организаторов терактов и координатором убийств и покушений на высокопоставленных крымских чиновников.

Среди объектов посягательства был и глава республики Сергей Аксенов. Оперативники смогли пресечь деятельность целой группы, планировавшей серию покушений. Все арестованы.

Ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск экс-главу министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова* (внесен в реестр террористов и экстремистов). Аваков* руководил украинским МВД семь лет - с 2014 по 2021 годы. Не раз упоминался среди фигурантов уголовных дел о преступлениях в Донбассе.

*Арсен Аваков - внесен в России в реестр террористов и экстремистов