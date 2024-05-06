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Экс-главу МВД Украины Авакова* объявили в розыск в России

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков* находится в базе розыска российского Министерство внутренних дел.
Дарина Криц 2024-05-06 02:41:11
© Фото: РИА Новости

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск Арсена Авакова* (внесен в реестр террористов и экстремистов) - бывшего главу украинского МВД.

Отмечается, что розыск 60-летнего украинского чиновника, уроженца Баку и армянина по национальности, ведется по уголовной статье, но не уточняется, по какой.

«Арсен Борисович Аваков*, 2.1.1964. Разыскивается по статье УК», - сообщили в базе розыска МВД России.

Он руководил украинским МВД на протяжении семи лет - с 2014 по 2021 годы. В 2022 году председатель СК РФ Александр Бастрыкин упомянул Авакова среди фигурантов уголовных дел о преступлениях в Донбассе.

Как стало известно 2 мая, в 10-летнюю годовщину со дня трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, исполняющий в тот год - с 23 февраля по 7 июня - обязанности президента Украины Александр Турчинов, провел совещание. Среди присутствовавших был и Аваков*. Совещание состоялось за 10 дней до трагедии.

*Арсен Аваков  внесен в России в реестр террористов и экстремистов.

#в стране и мире #Украина #Донбасс #Арсен Аваков #МВД РФ #Розыск
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