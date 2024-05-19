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Четыре поисковые группы вышли к возможному месту ЧП с вертолетом Раиси

Все еще невозможно применение беспилотников и вертолетов, к поисковым работам привлекли собак-спасателей.
Елизавета Кондрикова 2024-05-19 20:45:10
© Фото: akharinkhabar, Telegram

По меньшей мере четыре поисково-спасательные группы подошли к предполагаемому месту жесткой посадки вертолета, на котором летел президент Ирана Эбрахим Раиси и глав МИД страны Хосейн Амир Абдулахиян, сообщила глава оперативного штаба иранского Красного полумесяца Разия Алишунди. Ее слова приводит агентство Tasnim.

Всего на место аварии были направлены 46 команд спасателей, первая группа достигла возможного места ЧП полтора часа назад. К поискам в том числе привлекли собак-спасателей.

«Из-за неблагоприятных погодных условий и сложного доступа к территории проведение поисковой операции затруднено, мы не можем задействовать беспилотники и вертолеты», - уточнила Алишунди.

При этом ранее сообщалось, что поисковые работы затруднены из-за наступления темноты в регионе и дождей, в работах также задействовали альпинистов. Наиболее вероятной причиной аварии называли плохие погодные условия, из-за тумана в районе наблюдается низкая видимость.

Напомним, жесткая посадка президентского вертолета произошла сегодня днем, предположительно, в селе Узи в провинции Восточный Азербайджан. Иранский лидер двигался из Азербайджана, где ранее находился с визитом. Изначально сообщалось о том, что экипаж успел связаться с командным центром.

#вертолет #Иран #поисковые отряды #Эбрахим Раиси #президент ирана
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